«Не мог сидеть в стороне»: сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказал, почему пошел на СВО

Накануне, 21 апреля, в Telegram-каналах появилась информация, что сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Николай Песков отслужил в зоне СВО. Мужчина рассказал обо всем kp.ru, пояснив, что не мог сидеть в стороне, посчитав службу своим долгом.
Сын официального представителя Кремля служил в подразделении ЧВК «Вагнер» артиллеристом на РСЗО «Ураган». Песков-младший рассказал, что отправиться в зону специальной военной операции было его решением.
«Я посчитал это своим долгом. Я просто был обязан участвовать, должен был помочь всем, кто там находился. Я не мог сидеть в стороне и смотреть, как и друзья, и другие люди уходят туда», — пояснил Николай Песков.
По словам мужчины, он действительно обратился к отцу, чтобы тот помог связаться с ЧВК «Вагнер». Члены семьи отговаривать Николая не стали, полностью поддержав его решение. Песков-младший добавил, что на передовой никто не знал, кто его отец, а в зоне СВО артиллерист находился под другой фамилией.
Николай Песков пробыл на фронте чуть меньше шести месяцев. Детали операций, в которых ему довелось участвовать, отслуживший не раскрыл, отметив, что работы было много. В завершение беседы выяснилось, что экипаж Пескова наградили за подвиг, а сам он получил медаль «За отвагу». Сын пресс-секретаря президента России подчеркнул, что ребята на передовой делают колоссальную работу и все поставленные перед военнослужащими задачи будут выполнены.