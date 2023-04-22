«Не мог сидеть в стороне»: сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова рассказал, почему пошел на СВО

Николай Песков пробыл на фронте чуть меньше шести месяцев. Детали операций, в которых ему довелось участвовать, отслуживший не раскрыл, отметив, что работы было много. В завершение беседы выяснилось, что экипаж Пескова наградили за подвиг, а сам он получил медаль «За отвагу». Сын пресс-секретаря президента России подчеркнул, что ребята на передовой делают колоссальную работу и все поставленные перед военнослужащими задачи будут выполнены.