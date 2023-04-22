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Обнаруженную в Белгороде авиабомбу ФАБ-500 уничтожили на полигоне

Происшествия
Обнаруженную в Белгороде авиабомбу ФАБ-500 уничтожили на полигоне

Вывезенный за пределы Белгорода снаряд ФАБ-500 был успешно уничтожен. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Обнаруженную бомбу ранее вывезли для разминирования на спецполигоне под Белгородом. Саперы успешно уничтожили взрывоопасный предмет. Момент детонации снаряда попал на видео.

Напомним, что 22 апреля в Белгороде была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500. Из опасного района были эвакуированы более трех тысяч человек. В дальнейшем МЧС сообщило, что устройство не представляет угрозы. В настоящее время все эвакуированные жители вернулись в свои дома.
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