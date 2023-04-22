Обнаруженную в Белгороде авиабомбу ФАБ-500 уничтожили на полигоне

Напомним, что 22 апреля в Белгороде была обнаружена неразорвавшаяся авиационная бомба ФАБ-500. Из опасного района были эвакуированы более трех тысяч человек. В дальнейшем МЧС сообщило, что устройство не представляет угрозы. В настоящее время все эвакуированные жители вернулись в свои дома.