Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о травмировании четырехлетней девочки в Москве из-за наезда самоката

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о травмировании четырехлетней девочки в Москве в результате наезда электросамоката. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Бастрыкин запросил предоставить сведения об инциденте в столице. Известно, что пострадавший ребенок находится в реанимации с переломом черепа. Эту травму четырехлетняя девочка получила во время прогулки с бабушкой, когда им навстречу выехали молодые люди на самокатах, взятых в аренду.
В результате наезда одного из них несовершеннолетняя сильно ударилась о землю. В связи с этим председатель ведомства запросил у руководителя ГСУ СК России по Москве Андрея Стрижова доклад о мерах, принятых к установлению деталей происшествия.
Ранее сообщалось, что группа несовершеннолетних на электросамокатах сбила семилетнего мальчика в Москве. Пострадавший был направлен в больницу.