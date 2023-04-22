Глава СК Бастрыкин потребовал доложить о травмировании четырехлетней девочки в Москве из-за наезда самоката

Бастрыкин запросил предоставить сведения об инциденте в столице. Известно, что пострадавший ребенок находится в реанимации с переломом черепа. Эту травму четырехлетняя девочка получила во время прогулки с бабушкой, когда им навстречу выехали молодые люди на самокатах, взятых в аренду.