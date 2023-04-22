Боррелиоз обнаружили у 30 из 103 клещей во время исследования в Боткинской больнице

Боткинская больница в Петербурге за начало года приняла на исследование 103 клеща. 30 из них оказались заражены боррелиозом.
Обычно анаплазмоз и эрлихиоз не требуют госпитализации, но при клещевом энцефалите и боррелиозе, пациенты часто подвергаются госпитализации. Каждый год с клещевым энцефалитом в больницу поступает около 33 человек, а с диагнозом боррелиоз около 100.
Ранее иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, как правильно вытаскивать клеща после укуса. Врач советует обязательно осматривать одежду на предмет обнаружения опасного паукообразного по приходе домой. Выдергивать его из-под кожи точно не стоит, так как он может оставить свой хоботок внутри.