Боррелиоз обнаружили у 30 из 103 клещей во время исследования в Боткинской больнице

Обычно анаплазмоз и эрлихиоз не требуют госпитализации, но при клещевом энцефалите и боррелиозе, пациенты часто подвергаются госпитализации. Каждый год с клещевым энцефалитом в больницу поступает около 33 человек, а с диагнозом боррелиоз около 100.