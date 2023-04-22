Роспотребнадзор ответил петербуржцам на самые распространенные вопросы о штамме коронавируса «арктур»

Специалисты рассказали, что впервые новый подвариант вируса был зафиксирован в Индии. В настоящее время его появление отмечено во многих странах мира, а также в России. Симптомы «арктура» совпадают с признаками традиционного коронавируса: кашель, насморк и повышение температуры.