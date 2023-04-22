Роспотребнадзор ответил петербуржцам на самые распространенные вопросы о штамме коронавируса «арктур»

Новый штамм коронавируса «арктур» обладает высокой заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Специалисты рассказали, что впервые новый подвариант вируса был зафиксирован в Индии. В настоящее время его появление отмечено во многих странах мира, а также в России. Симптомы «арктура» совпадают с признаками традиционного коронавируса: кашель, насморк и повышение температуры.
Роспотребнадзор предупредил, что новый штамм отличается высокой заразностью, но протекает в легкой форме. Однако петербуржцам напомнили о необходимости пройти вакцинацию против коронавируса и соблюдать правила личной гигиены.
Ранее министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил о первом зарегистрированном случае смерти от «арктура». В Таиланде от нового штамма коронавируса скончался пожилой мужчина.