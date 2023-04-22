Академик Лавров назвал закон о «деколонизации топонимии» на Украине новым витком русофобии

Закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии» является новым толчком к расправе над всем русским и воспитанию укроманкуртов из населения «незалежной», в том числе русского происхождения.
Перед нами манифест русофобского геноцида заявил историк, академик РАЕН и профессор Николо-Угрешской православной духовной семинарии Владимир Лавров в беседе с ФАН.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее подписал закон о «деколонизации топонимии», вводящий запрет на присвоение географическим объектам названий, связанных с Россией, а также «превозносящих, увековечивающих, пропагандирующих или символизирующих» РФ. Об этом сообщили в Верховной раде.
«Нет ничего нового под солнцем: известный начальник въехал в Глупов на белом коне и упразднил науки… Этот закон, принятый Радой и подписанный президентом Зеленским, позволяет упразднить практически все, что только украинские власти захотят.
До 1917 года существовала Российская империя. Понятно, что курс империи была имперским, следовательно, можно упразднить все, связанное с политикой и историей государства Российского, с Российской православной церковью, с культурой всероссийского значения и масштаба, включая Пушкина, Толстого, Достоевского и так далее», — пояснил Лавров.
Академик РАЕН добавил, что в законе под «имперской политикой» понимается и курс «тоталитарного советского и тоталитарного российского режима». То есть от 1917-го года до настоящего времени с последующей пролонгацией.
«Теперь под политику СССР и РФ можно подверстать абсолютно все, что захочется украинским националистам. Все это в "незалежной" осуществлялось по нарастающей с начала 1990-х, в принципе ничего особо нового. Но дан новый властный толчок к расправе, надругательству и глумлению над всем русским, к его окончательной зачистке, к воспитанию укроманкуртов из граждан Украины, в том числе русских по происхождению. Перед нами Манифест русофобского геноцида.
Но в имперскую политику входило созидание замечательных городов Киева, Одессы, Севастополя и многих других. Их будут упразднять? Вся история и культура Украины — часть общей всероссийской истории и культуры. Даже УССР, трансформировавшаяся в "незалежную", создана всесильным москалем Лениным. Так не упразднить ли самих себя?» — отметил профессор.
По словам историка, расправа с общероссийским, с русским есть расправа с культурой как таковой. Это духовно-нравственная деградация и одичание.
«Проводящаяся украинскими властями политика не соответствует великим киевским святыням. Невозможно представить Киев — матерь городов русских, согласно летописи "Повесть временных лет", — в качестве заурядной территории, зависимой от Вашингтона. Налицо столь глубокое противоречие, которое в конечном счете решится в череде тяжелых исторических испытаний», — подытожил эксперт.
Ранее Владимир Лавров заявил ФАН, что судьба Киево-Печерской лавры определится на поле боя. По его мнению, очень многое зависит именно от мужества воинов Христовых.