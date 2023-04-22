Представитель МОК Джеймс Маклеод раскритиковал решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян

Представитель комитета заявил, что только спортсмены должны быть в центре обсуждения и отношение правительства не должно оказывать влияние на принятие определенных решений. Маклеод добавил, что исполкому МОК придется снова вынести на обсуждение этот вопрос, потому что ничего не должно мешать атлетам получить доступ к международным соревнованиям.