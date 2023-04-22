Представитель МОК Джеймс Маклеод раскритиковал решение Украины бойкотировать соревнования с участием россиян

Представитель Международного олимпийского комитета Джеймс Маклеод считает, что власти Украины зашли слишком далеко, приняв решение запретить украинским спортсменам участвовать в турнирах с россиянами и белорусами, сообщает Inside the Games.
Он негативно отреагировал на приказ Министерства спорта и молодежи Украины, который запрещает атлетам участвовать в соревнованиях с гражданами РФ и Белоруссии. По мнению Маклеода, было слишком много резких формулировок со стороны Киева в ответ на решение МОК.
Представитель комитета заявил, что только спортсмены должны быть в центре обсуждения и отношение правительства не должно оказывать влияние на принятие определенных решений. Маклеод добавил, что исполкому МОК придется снова вынести на обсуждение этот вопрос, потому что ничего не должно мешать атлетам получить доступ к международным соревнованиям.
Ранее глава олимпийского комитета Италии Джованни Малаго сообщил, что МОК подтвердил свою позицию по допуску россиян и белорусов на ОИ-2024 и другие международные турниры без идентификации нации.