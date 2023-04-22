Экс-депутат Рады Олейник заявил, что украинский закон «о деколонизации» нереализуем

Киевская верхушка понемногу начинает сходить с ума. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.
Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о «деколонизации», запрещающий присваивать географическим объектам названия, которые связаны с Россией, ее достопримечательностями или историческими событиями.
«Собственно, они уже много лет реализуют нечто подобное: убирают отовсюду имена Пушкина, Лермонтова, Толстова, а также сносят им памятники, — заметил Олейник. — Ну вот сейчас, видимо, решили копнуть поглубже».
По словам политика, украинские «переименовыватели» столкнутся с рядом неразрешимых проблем в своей работе.
«Например, что делать с Богданом Хмельницким, который собрал Раду и подписал прошение к русскому царю о воссоединении России и Украины? Что делать с Тарасом Шевченко, которого из крепостничества выкупили русские художники? Что делать с Николаем Гоголем, который был русско-украинским писателем? — задался вопросами экс-депутат Рады. — Что же, посмотрим, до чего дойдет своим скудным умом киевская верхушка».
По словам собеседника ФАН, люди, принимающие решения на Украине, не обладают хорошим образованием и кругозором в области культуры.
«Теперь, согласно закону о «деколонизации», в стране ничего не смогут назвать именем деда самого Владимира Зеленского, который был настоящим героем Великой Отечественной войны! — заявил Олейник. — Он был полковником МВД в советское время, и теперь, поскольку он был кадровым офицером СССР, в его честь, получается, даже нельзя назвать школу, в которой он учился!»
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.