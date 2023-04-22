Японские СМИ написали о подготовке военных к уничтожению космической ракеты КНДР

Вооруженные силы Японии ведут подготовку на случай необходимости ликвидации ракеты-носителя, которую КНДР планирует запустить в космос. Об этом пишет Japan Times.
Японские власти в рамках подготовки к такому сценарию разместят на новых позициях батареи Patriot, сообщает издание. Кроме того, будут подготовлены оснащенные противоракетным вооружением корабли ВМС.
Ранее появилась информация, что Япония вместе с США, Южной Кореей и международным сообществом собирается добиваться сокращения арсеналов ядерного оружия КНДР. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно на регулярной пресс-конференции.