Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США предпринимают попытки создать «террористическое государство»

Соединенные Штаты предпринимают попытки создать «террористическое государство» рядом с Турцией. Об этом заявил министр внутренних дел государства Сулейман Сойлу.
Председатель министерства заявил, что возникшие за десять лет проблемы в стране привели к сокращению инвестиций. Положение также усугубила пандемия коронавируса. Турецкие власти зафиксировали крупнейшую в мире миграционную волну.
«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — заявил министр в интервью CNN Türk.
Сойлу вспомнил о влиянии США на обстановку в Афганистане, Ираке и Сирии. Глава МВД отметил, что Турция уже более 40 лет ведет борьбу, пока Вашингтон пытается создать рядом террористическое государство.
Ранее он обвинил США и Евросоюз в давлении на Анкару перед выборами. В рамках голосования 14 мая выберут нового президента Турции.