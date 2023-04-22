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Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США предпринимают попытки создать «террористическое государство»

Политика
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что США предпринимают попытки создать «террористическое государство»

Соединенные Штаты предпринимают попытки создать «террористическое государство» рядом с Турцией. Об этом заявил министр внутренних дел государства Сулейман Сойлу.

Председатель министерства заявил, что возникшие за десять лет проблемы в стране привели к сокращению инвестиций. Положение также усугубила пандемия коронавируса. Турецкие власти зафиксировали крупнейшую в мире миграционную волну.

«Америка хочет создать рядом с нами террористическое государство. Мы принимаем меры предосторожности. Мы провели четыре крупные операции против этого», — заявил министр в интервью CNN Türk.

Сойлу вспомнил о влиянии США на обстановку в Афганистане, Ираке и Сирии. Глава МВД отметил, что Турция уже более 40 лет ведет борьбу, пока Вашингтон пытается создать рядом террористическое государство.

Ранее он обвинил США и Евросоюз в давлении на Анкару перед выборами. В рамках голосования 14 мая выберут нового президента Турции.
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