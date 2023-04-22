Нигерийский художник-визуалист создает шедевры современного искусства из мусора на «свалке Запада»

Искусство Дотуна Попула родилось из неприязни к расточительству и богатству. Ведь, как говорит сам молодой художник, живет он на «свалке Запада».
Из огромного количества обреченно валяющегося на улицах Нигерии металлолома художник создает произведения искусства. Лестница в его доме так же сделана из переработанного металла: в дизайн включены старые велосипеды, а в более массивном изделии вместо них целый автомобиль.
«Мое искусство создано из расточительства к богатству. Что для одного — мусор, для другого — сокровище. И я всегда говорю, что из разбитых стекол или выброшенных осколков получаются шедевры», — заявил он.
Художник надеется, что собственным примером он сможет побудить других людей сократить количество собственных отходов.