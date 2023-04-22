Гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин намерен через суд добиться отмены введенных против него Канадой санкций

Четвертый российский пилот «Формулы-1» Никита Мазепин намерен подать в суд на Министерство иностранных дел Канады. Об этом сообщает The Canadian Press.
Канада ввела в отношении гонщика ряд ограничений, отмены которых Мазепин хочет добиться через суд. Он считает, что не имеет отношения к происходящим на Украине событиям, а рестрикции могут помешать ему вернуться в гонки «Формулы-1».
Издание отметило, что Мазепин уже обращался в МИД Канады с требованием снять введенные в отношении него ограничения в конце 2022 года. Однако гонщик не получил ответ ведомства в течение 90 дней, что и подтолкнуло его обратиться в суд. Канадский МИД отказался комментировать ситуацию.
Ранее сообщалось, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал лучшим в квалификации на Гран-при «Формулы-1» в Австралии. Лучший круг он проехал за 1 минуту 16,732 секунды.