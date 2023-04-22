Гонщик «Формулы-1» Никита Мазепин намерен через суд добиться отмены введенных против него Канадой санкций

Издание отметило, что Мазепин уже обращался в МИД Канады с требованием снять введенные в отношении него ограничения в конце 2022 года. Однако гонщик не получил ответ ведомства в течение 90 дней, что и подтолкнуло его обратиться в суд. Канадский МИД отказался комментировать ситуацию.