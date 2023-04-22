МИД ФРГ: Берлин принял к сведению заявление российских коллег о высылке дипломатов РФ из Германии

В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что Москва и Берлин в течение нескольких недель контактировали по вопросам укомплектования своих дипломатических представительств за рубежом. Рейс, который сегодня, 22 апреля, вылетел из российской столицы в столицу ФРГ, связан с этими обсуждениями, заявили немецкие дипломаты.