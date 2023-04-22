МИД ФРГ: Берлин принял к сведению заявление российских коллег о высылке дипломатов РФ из Германии

Представители МИД ФРГ заявили, что приняли к сведению заявление российских коллег о высылке сотрудников посольства РФ из Германии. Об этом сообщил ТАСС источник в немецком внешнеполитическом ведомстве.
В Министерстве иностранных дел Германии отметили, что Москва и Берлин в течение нескольких недель контактировали по вопросам укомплектования своих дипломатических представительств за рубежом. Рейс, который сегодня, 22 апреля, вылетел из российской столицы в столицу ФРГ, связан с этими обсуждениями, заявили немецкие дипломаты.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что более 20 немецких дипломатов высылают из России. Это был зеркальный ответ Москвы на высылку членов дипмиссии РФ из ФРГ.