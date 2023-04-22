Легендарный суперкар Lamborghini Miura выставили на продажу в России за 209 млн рублей

Уникальный суперкар Lamborghini выставили на продажу за 209 млн рублей. Объявление можно увидеть на площадке сервиса «Авито».
В Сети продают один из самых редких суперкаров в мире — Lamborghini Miura 1971 года выпуска. Он является не только легендой автомобильной индустрии, но и находкой для коллекционеров. В комплектацию S Jota входит четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 390 лошадиных сил. Его разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость — 280 км/ч.
Ранее специалист в области автодела Илья Федорченко объяснил водителям, когда стоит менять машину на новую. Эксперт считает, что расходы на ремонт являются главным показателем в сфере продажи.