Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Легендарный суперкар Lamborghini Miura выставили на продажу в России за 209 млн рублей

Общество
Легендарный суперкар Lamborghini Miura выставили на продажу в России за 209 млн рублей

Уникальный суперкар Lamborghini выставили на продажу за 209 млн рублей. Объявление можно увидеть на площадке сервиса «Авито».

В Сети продают один из самых редких суперкаров в мире — Lamborghini Miura 1971 года выпуска. Он является не только легендой автомобильной индустрии, но и находкой для коллекционеров. В комплектацию S Jota входит четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 390 лошадиных сил. Его разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды, а максимальная скорость — 280 км/ч.

Ранее специалист в области автодела Илья Федорченко объяснил водителям, когда стоит менять машину на новую. Эксперт считает, что расходы на ремонт являются главным показателем в сфере продажи.
lamborghini продажа авито коллекционер
Военкоры ФАН