Немецкая газета Bild написала о высылке 34 послов ФРГ из России

Практически треть работающих в Москве дипломатов из Германии отправят на родину. Об этом пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, 34 члена дипломатической миссии ФРГ из практически 90 работающих будут высланы из России в ответ на «враждебные действия Берлина». Следует отметить, что 22 апреля Федеративная Республика Германия объявила о сокращении количества российских послов в стране. Позже в МИД РФ объявили о зеркальном ответе Германии на массовую высылку.
Ранее, 13 апреля, Министерство иностранных дел Норвегии добавило 15 сотрудников российского посольства в список «persona non grata» и обязало их покинуть страну в ближайшее время. Причиной такого решения стало подозрение в шпионаже.