Немецкая газета Bild написала о высылке 34 послов ФРГ из России

Согласно данным издания, 34 члена дипломатической миссии ФРГ из практически 90 работающих будут высланы из России в ответ на «враждебные действия Берлина». Следует отметить, что 22 апреля Федеративная Республика Германия объявила о сокращении количества российских послов в стране. Позже в МИД РФ объявили о зеркальном ответе Германии на массовую высылку.