Правоохранительные органы Турции массово закупают перцовые баллончики в преддверии выборов

Имеющиеся в публичном доступе тендеры содержат заказы на десятки тысяч спецсредств для распыления газа и постановки дымовых завес.
Силовые структуры Турции увеличили число тендеров на закупку баллонов с газом раздражающего действия и подобного нелетального оружия в преддверии майских выборов.
Как заявил оппозиционный депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Мурат Бакан, Главное командование жандармерии провело инструктаж с личным составом, распорядившись всем быть в готовности оперативно прибыть в свои подразделения при поступлении приказа. Политик отметил, что подобных шагов правоохранители прежде не совершали ни разу, даже в неспокойные времена.
Местная пресса сообщила содержание некоторых тендеров, находящихся в публичном доступе. За последние два месяца полиция и другие структуры разместили объявления на закупку 55 тысяч ручных баллонов различного размера, около 25 тысяч ручных и отстреливаемых дымовых гранат, 100 ранцевых распылителей и запас в 2,4 тысячи килограммов слезоточивого газа.
Согласно изданию Bir Gün, указанные тендеры были размещены за последние два месяца. Компания-исполнитель и конечная стоимость неизвестны, поскольку заказы связаны с секретностью и не попадают под действие местного закона о государственных закупках, предписывающего прозрачность таких сделок.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая текущего года. Многие эксперты заранее нарекли это событие историческим, поскольку впервые оппозиция получила более-менее существенные шансы на победу.
Причиной стало резкое падение популярности действующего лидера республики Реджепа Тайипа Эрдогана, вызванное неспособностью властей бороться с финансовым кризисом, наплывом беженцев и попытками навязать светскому населению исламские ценности. Основным конкурентом президента является единый кандидат от оппозиции, глава РНП Кемаль Кылычдароглу.