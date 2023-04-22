Правоохранительные органы Турции массово закупают перцовые баллончики в преддверии выборов

Как заявил оппозиционный депутат «Республиканской народной партии» (РНП) Мурат Бакан, Главное командование жандармерии провело инструктаж с личным составом, распорядившись всем быть в готовности оперативно прибыть в свои подразделения при поступлении приказа. Политик отметил, что подобных шагов правоохранители прежде не совершали ни разу, даже в неспокойные времена.