Как защитить ребенка в социальных сетях: рассказывает команда ЯRUS

В социальной сети ЯRUS завершился второй этап конкурса «Сказки от блогеров 2.0». Сейчас в бесплатной для прослушивания аудиобиблиотеке ЯRUS доступно около 600 детских сказок народов мира и современных авторских детских произведений, записанных медийными лицами: политиками, актерами и радиоведущими.