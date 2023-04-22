Как защитить ребенка в социальных сетях: рассказывает команда ЯRUS

В современном мире важно обеспечить безопасность детей в интернет-пространстве. Команда российской социальной сети ЯRUS делится ценными советами о том, как оградить ребенка от недопустимого контента.
Использование безопасных соцсетей
Важный способ защиты ребенка — использование социальных сетей с фильтрацией контента. В приложении ЯRUS две системы проверки публикаций: ручная обрабатывает жалобы, а автомодерация задействует алгоритмы искусственного интеллекта.
«Полный контроль за детьми в интернете невозможен. Однако, для ограждения ребенка от неприемлемых материалов на платформах важна фильтрация контента. В соцсети ЯRUS хорошая автомодерация: с помощью специальных алгоритмов проверяются фотографии, видео, музыка и другие публикации на соответствие российскому законодательству», — делится руководитель соцсети ЯRUS Иван Добровольский.
Установка контроля родительского доступа
Настройки используемых ребенком устройств позволяют ограничить доступ к неприемлемым веб-сайтам и контенту, а также установить тайминг на времяпровождение в интернете.
Создание «персональных ярусов» в соцсети ЯRUS позволит оградить ребенка от лишнего инфошума. Так информация сортируется по личным интересам: от танцев и детских сказок до рисования и развлекательных челленджей.
Свободное онлайн-творчество
Увлечь ребенка креативами — лояльный способ ограждения от запретной стороны рунета. Социальная сеть ЯRUS поддерживает творческие начинания детей: в сервисе ЯRUS.Музыка каждый может стать популярным исполнителем. А система монетизации видеороликов соцсети станет мотивацией к заработкам для блогеров любого возраста.
В социальной сети ЯRUS завершился второй этап конкурса «Сказки от блогеров 2.0». Сейчас в бесплатной для прослушивания аудиобиблиотеке ЯRUS доступно около 600 детских сказок народов мира и современных авторских детских произведений, записанных медийными лицами: политиками, актерами и радиоведущими.