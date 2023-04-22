Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти ФРГ во лжи после выдворения российских дипломатов

Политик отметила, что Берлин предупредил Москву о высылке сотрудников дипведомства около трех недель назад и в этот же период в местных СМИ появилась соответствующая новость. При этом в ФРГ до сих пор опровергают факт выдворения послов РФ, вводя в заблуждение мировую общественность.