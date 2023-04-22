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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти ФРГ во лжи после выдворения российских дипломатов

Политика
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти ФРГ во лжи после выдворения российских дипломатов

Власти Германии обманывают мировую общественность, опровергая выдворение российских дипломатов из страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политик отметила, что Берлин предупредил Москву о высылке сотрудников дипведомства около трех недель назад и в этот же период в местных СМИ появилась соответствующая новость. При этом в ФРГ до сих пор опровергают факт выдворения послов РФ, вводя в заблуждение мировую общественность.

«Власти сами же и слили информацию журналистам. При этом официально власти Германии после этого начали все отрицать», — рассказала Захарова.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства сообщила о высылке 20 немецких дипломатов в ответ на аналогичные действия ФРГ. Сотрудники дипмиссии РФ в Германии уже находятся в России.
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