Кинопремьеру космической картины «Вызов» заметили во всем мире. Немецкие журналисты из Berliner Kurier написали, что Россия обогнала Голливуд в гонке за первую ленту, частично снятую в космосе на борту Международной космической станции.
«В гонке за первый фильм, снятый в космосе, Россия впереди», — отмечают обозреватели берлинской газеты.
Издание обратило внимание, что гонка за первый фильм в космосе «чем-то напомнила холодную войну между Москвой и Вашингтоном» или спор между NASA и космической программой СССР, кто из них первыми запустит ракету с живым космонавтом на околоземную орбиту.
Российский лидер Владимир Путин отметил, что первая лента в истории, сделанная на МКС, — это по-настоящему уникальное событие для мирового кинематографа, причем Российская Федерация оказалась в этом первой.
До этого медиа сообщили, что продюсер «Вызова» Константин Эрнст заявил о готовности снять вторую часть этой отечественной франшизы на Луне.