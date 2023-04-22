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Захватившие храм в Киевской области раскольники ПЦУ назвали Библию мусором

Происшествия
Захватившие храм в Киевской области раскольники ПЦУ назвали Библию мусором

Захватившие храм Покрова Пресвятой Богородицы в Киевской области раскольники из Православной церкви Украины начали издеваться над Библией. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.

Приверженцы ПЦУ ворвались в храм в Требухове и вынесли из обители всю церковную литературу. Назвав священные книги мусором, они высыпали их в детскую машину. Все происходящее записывалось на видео.

Ранее сообщалось, что прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы были вынуждены забаррикадироваться в здании от сторонников ПЦУ. Провокаторы пытались выломать двери храма и угрожали находящимся в обители людям.
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