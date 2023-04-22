Захватившие храм в Киевской области раскольники ПЦУ назвали Библию мусором

Захватившие храм Покрова Пресвятой Богородицы в Киевской области раскольники из Православной церкви Украины начали издеваться над Библией. Об этом сообщили в информационно-просветительском отделе Украинской православной церкви.
Приверженцы ПЦУ ворвались в храм в Требухове и вынесли из обители всю церковную литературу. Назвав священные книги мусором, они высыпали их в детскую машину. Все происходящее записывалось на видео.
Ранее сообщалось, что прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы были вынуждены забаррикадироваться в здании от сторонников ПЦУ. Провокаторы пытались выломать двери храма и угрожали находящимся в обители людям.