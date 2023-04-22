Стюардесса American Airlines нарочно заперла жену экс-агента ФБР с ребенком в туалете самолета

Жена бывшего агента ФБР обвинила стюардессу в дискриминации по отношению к ее семье, сообщает New York Post.
Бывший агент спецслужб Али Могаддам и его жена Язз Хиральдо летели в Нью-Йорк в экономклассе авиакомпании American Airlines. Женщина хотела сменить трехлетнему сыну подгузник и пошла в туалет бизнес-класса, однако стюардесса запретила ей пользоваться им. Но после разрешения другой бортпроводницы мать с ребенком отправились в уборную, где их и заперли. Хиральдо уверена, что сотрудница авиакомпании сделала это нарочно из желания отомстить за то, что та ослушалась ее запрета.
После того как женщину с сыном выпустили, стюардесса начала унижать ее при других пассажирах и заявила, что из-за их семьи пилоту пришлось активировать режим террористической опасности. После инцидента супруги подали в суд на авиакомпанию за дискриминацию.
Ранее сообщалось о происшествии на рейсе Emirates в Манчестер. Пассажир в состоянии сильного алкогольного опьянения угрожал стюардессе откусить нос и сжечь ее. Мужчину приговорили к 18 годам тюремного заключения.