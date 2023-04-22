Стюардесса American Airlines нарочно заперла жену экс-агента ФБР с ребенком в туалете самолета

Бывший агент спецслужб Али Могаддам и его жена Язз Хиральдо летели в Нью-Йорк в экономклассе авиакомпании American Airlines. Женщина хотела сменить трехлетнему сыну подгузник и пошла в туалет бизнес-класса, однако стюардесса запретила ей пользоваться им. Но после разрешения другой бортпроводницы мать с ребенком отправились в уборную, где их и заперли. Хиральдо уверена, что сотрудница авиакомпании сделала это нарочно из желания отомстить за то, что та ослушалась ее запрета.