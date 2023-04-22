Глава ЦИК РФ Элла Памфилова назвала Зеленского «коверным клоуном» после очередных санкций

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова отреагировала на новые санкции Украины. Она назвала президента страны Владимира Зеленского «коверным клоуном».
Памфилова отметила, что очередные ограничения в сторону России не имеют значения. Глава Центризбиркома остро высказалась в адрес украинского президента, передает ТАСС.
«А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего коверного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют», — заключила она.
Ранее Зеленский подписал указ, согласно которому вступают в силу санкции в отношении российских партий и ЦИК РФ. Ограничения коснулись КПРФ, ЛДПР, фракций «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» и «Новые люди».