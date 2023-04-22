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Politico: чиновники из администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта

Политика
Politico: чиновники из администрации президента США Джо Байдена всерьез обеспокоены угрозой дефолта

Американские чиновники указали на отсутствие переговоров по повышению потолка госдолга между президентом США Джо Байденом и спикером палаты представителей конгресса Кевином Маккарти. Такое положение дел может грозить стране дефолтом, сообщает издание Politico.

По данным СМИ, такое беспокойство в частном порядке выражают некоторые представители администрации Байдена, сфокусированные на экономических вопросах. Между главой Белого дома и Маккарти по указанной проблеме нет не только официальной, но и неформальной коммуникации. Все обсуждения между президентом и спикером идут исключительно в публичной плоскости.

До этого Кевин Маккарти представил законопроект о повышении потолка госдолга США на 1,5 трлн долларов. В случае необходимости дополнительных трат Белый дом должен будет согласовать их с конгрессом, заявил политик. Сам Джо Байден, по мнению Politico, перенял у администрации экс-президента США Барака Обамы установку, что глава государства не должен позволять конгрессу делать вопрос потолка госдолга предметом обсуждений. При этом члены американской администрации по-прежнему требуют от конгрессменов расширить лимиты заимствований безо всяких условий, угрожая потерей страной способности обслуживать свои долговые обязательства уже летом 2023 года.
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