Центробанк Китая избавляется от американских облигаций и увеличивает золотые резервы

Центральный банк КНР начал продавать облигации госдолга США и увеличивать золотой запас. Об этом сообщает газета The Epoch Times.
По данным издания, с ноября 2022 года по март 2023 года Китай закупил около 120 тонн золота. Сейчас Пекин занимает шестое место по величине запаса драгоценного металла в мире.
При этом КНР начала избавляться от американских облигаций, стоимость которых в январе этого года достигала 859,4 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что власти Китая подтолкнули к действиям возможные санкции США.
Ранее сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что добьется экономической независимости страны от Китая. Это очередное обещание политика в преддверии выборов 2024 года.