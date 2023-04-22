Госдеп США поставит украинским пограничникам блиндажи на сумму 1,9 миллиона долларов

Госдеп США заключил контракт на 1,9 миллиона долларов с фирмой Bizzell Corporation, которая поставит Киеву 100 блиндажей. Информация об этом появилась в описании тендера.
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) направила запрос к Госдепу США об экстренной помощи в приобретении полевых блиндажей. Украина получит в распоряжение 100 металлических подземных укрытий, которые будут размещены в Луцке, Житомире, Чернигове, Хмельницком, Черкассах, Великих Мостах и Киеве. Bizzell Corporation будет поставлять по 20 блиндажей каждый месяц с конца мая.
Ранее военный историк Юрий Кнутов связал сокращение поставок оружия Украине с обострением на Тайване. По его словам, оборонно-промышленный комплекс США не может удовлетворить аппетиты Киева из-за ситуации в Юго-Восточной Азии.