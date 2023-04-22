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Госдеп США поставит украинским пограничникам блиндажи на сумму 1,9 миллиона долларов

Украина
Госдеп США поставит украинским пограничникам блиндажи на сумму 1,9 миллиона долларов

Госдеп США заключил контракт на 1,9 миллиона долларов с фирмой Bizzell Corporation, которая поставит Киеву 100 блиндажей. Информация об этом появилась в описании тендера.

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) направила запрос к Госдепу США об экстренной помощи в приобретении полевых блиндажей. Украина получит в распоряжение 100 металлических подземных укрытий, которые будут размещены в Луцке, Житомире, Чернигове, Хмельницком, Черкассах, Великих Мостах и Киеве. Bizzell Corporation будет поставлять по 20 блиндажей каждый месяц с конца мая.

Ранее военный историк Юрий Кнутов связал сокращение поставок оружия Украине с обострением на Тайване. По его словам, оборонно-промышленный комплекс США не может удовлетворить аппетиты Киева из-за ситуации в Юго-Восточной Азии.
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