Первая ракетка мира серб Новак Джокович снялся с теннисного турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Первая ракетка мира Новак Джокович из-за легкого недомогания отказался от участия в теннисном турнире серии ATP «Мастерс» 1000 с призовым фондом около 7,5 млн евро, передает РИА Новости.
В пятницу, 21 апреля, серб не смог пройти в полуфинал соревнования категории ATP 250 в городе Баня-Лука в Боснии и Герцеговине, уступив своему соотечественнику Душану Лайовичу, который идет 70-м в мировом рейтинге.
До этого с мадридского состязания снялся испанский теннисист Рафаэль Надаль. Тем не менее турнир в столице Испании состоится, а его игры пройдут в период с 26 апреля по 7 мая.
Ранее представители СМИ информировали, что россиянин Андрей Рублев впервые в карьере выиграл «Мастерс» в Монте-Карло.