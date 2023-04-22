Россияне приобрели рекордное количество недвижимости в Турции за март 2023 года

Покупатели из России приобрели 1175 объектов недвижимости за март 2023 года; жители Ирана и Ирака стали собственниками 472 и 165 апартаментов соответственно. Также в пятерку лидеров вошли украинцы и казахи. Однако аналитики замечают снижение спроса на жилье в стране среди граждан других стран на более чем 38% в сравнении с прошлым годом.