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Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в Красноярске

Происшествия
Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в Красноярске

Экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс из Пхукета в Красноярск, запросил у диспетчеров разрешение на аварийную посадку в международном аэропорту из-за отказа техники. Об этом сообщает «Интерфакс».

Известно, что во время экстренного приземления самолета авиакомпании Azur Air на аэродроме ожидали сотрудники пожарной и медицинской служб. Возгорания Boeing удалось избежать, как и пострадавших среди пассажиров и сотрудников.

Ранее самолет Superjet -100 95M, летевший по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления из-за столкновения со стаей птиц. На борту воздушного судна находились 73 человека.
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