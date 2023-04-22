Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air совершил аварийную посадку в Красноярске

Экипаж воздушного судна, выполнявшего рейс из Пхукета в Красноярск, запросил у диспетчеров разрешение на аварийную посадку в международном аэропорту из-за отказа техники. Об этом сообщает «Интерфакс».
Известно, что во время экстренного приземления самолета авиакомпании Azur Air на аэродроме ожидали сотрудники пожарной и медицинской служб. Возгорания Boeing удалось избежать, как и пострадавших среди пассажиров и сотрудников.
Ранее самолет Superjet -100 95M, летевший по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт отправления из-за столкновения со стаей птиц. На борту воздушного судна находились 73 человека.