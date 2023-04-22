Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил последствия дневного обстрела Новой Таволжанки

В результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области пострадали девять жилых домов. Глава региона Вячеслав Гладков уточнил последствия дневной атаки.
Как написал губернатор в личном Telegram-канале, разрушения зафиксированы в девяти домах. В зданиях выбиты окна, посечены заборы и фасады. На месте продолжают работать оперативные и аварийные службы. Предполагается, что на восстановление работы линий электропередач уйдет в районе четырех–пяти часов.
Ранее Гладков сообщил об атаке на село со стороны ВСУ. Глава области отметил, что в результате случившегося повреждена ЛЭП.