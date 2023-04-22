«Лишь в качестве сложного калькулятора»: IT-аналитик Косарев о способности искусственного интеллекта верстать бюджет

Директор департамента финансовой политики российского Министерства финансов Иван Чебесков высказал предположение, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может быть востребован при формировании базового бюджета. По его оценке, такие инструменты возможно взять на вооружение в работе Минфина.
В интервью ФАН эксперт в области IT и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев выразил сомнения в способности ИИ участвовать в финансовом планировании, целесообразности его применения в этом и других аспектах.
— Действительно ли, ИИ в перспективе можно использовать для составления бюджета? Или это пока теория?
— Начнем с того, что на данный момент возможное использование ИИ для составления госбюджета вызывает больше вопросов, чем ответов. Прежде всего, констатируем, что вопреки известному ленинскому определению: «Политика — есть концентрированное выражение экономики» мы видим буквально обратное: «Экономика — есть концентрированное выражение политики».
В подтверждение этого тезиса зададимся отнюдь не риторическими вопросами.
Во-первых, — надо ли во время проведения Специальной Военной Операции загружать в ИИ для обработки совершенно секретные сведения о таких планах, чтобы ИИ мог верно спланировать госбюджет? Должен ли ИИ получать оперативную информацию с фронтов для корректировки госбюджета в необходимых сферах?
Во-вторых, — по каким данным и по каким критериям ИИ должен оценить вероятную реакцию разных стран с точки зрения введения санкций против РФ или, напротив, оказания дружеской поддержки?
В-третьих, — какие приоритеты надо закладывать в задачу для ИИ при составлении бюджета — лишь бы сошлись чисто финансовые контрольные параметры или, например, главное соблюсти социальные потребности неких биологических существ?
— Принимает ли во внимание ИИ снижение численности популяции вышеупомянутых биологических существ?
— Предположим, что такой приоритет был задан для ИИ при составлении бюджета. Также были загружены статистика и принимаемые меры за все прошлые годы. Тогда ИИ выдаст явно иной алгоритм действий, подкрепленный бюджетным финансированием, чем те программы, которые ранее составлялись самими людьми.
— Можно ли в ИИ закладывать информацию (прогнозы) о воровстве, откатах, распилах и других злоупотреблениях при использовании бюджетных средств для оценки эффективности использования государственных финансов в тех или иных сферах?
— И пока у нас нет корректных ответов на эти и другие подспудно возникающие вопросы, ИИ будет использоваться в лучшем случае в качестве более сложного калькулятора для расчетов отдельных позиций в бюджете, по которым у людей-политиков уже созрел консенсус.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о невозможности заменить врача искусственным интеллектом. По его словам, ИИ может упростить работу медиков, но не способен полностью заменить специалиста.