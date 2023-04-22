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«Лишь в качестве сложного калькулятора»: IT-аналитик Косарев о способности искусственного интеллекта верстать бюджет

Интервью
«Лишь в качестве сложного калькулятора»: IT-аналитик Косарев о способности искусственного интеллекта верстать бюджет

Директор департамента финансовой политики российского Министерства финансов Иван Чебесков высказал предположение, что в будущем искусственный интеллект (ИИ) может быть востребован при формировании базового бюджета. По его оценке, такие инструменты возможно взять на вооружение в работе Минфина.

«Лишь в качестве сложного калькулятора»: IT-аналитик Косарев о способности искусственного интеллекта верстать бюджет

В интервью ФАН эксперт в области IT и кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев выразил сомнения в способности ИИ участвовать в финансовом планировании, целесообразности его применения в этом и других аспектах.

— Действительно ли, ИИ в перспективе можно использовать для составления бюджета? Или это пока теория?

Начнем с того, что на данный момент возможное использование ИИ для составления госбюджета вызывает больше вопросов, чем ответов. Прежде всего, констатируем, что вопреки известному ленинскому определению: «Политика есть концентрированное выражение экономики» мы видим буквально обратное: «Экономика есть концентрированное выражение политики».

В подтверждение этого тезиса зададимся отнюдь не риторическими вопросами.

Во-первых, надо ли во время проведения Специальной Военной Операции загружать в ИИ для обработки совершенно секретные сведения о таких планах, чтобы ИИ мог верно спланировать госбюджет? Должен ли ИИ получать оперативную информацию с фронтов для корректировки госбюджета в необходимых сферах?

Во-вторых, по каким данным и по каким критериям ИИ должен оценить вероятную реакцию разных стран с точки зрения введения санкций против РФ или, напротив, оказания дружеской поддержки?

В-третьих, какие приоритеты надо закладывать в задачу для ИИ при составлении бюджета лишь бы сошлись чисто финансовые контрольные параметры или, например, главное соблюсти социальные потребности неких биологических существ?

— Принимает ли во внимание ИИ снижение численности популяции вышеупомянутых биологических существ?

Предположим, что такой приоритет был задан для ИИ при составлении бюджета. Также были загружены статистика и принимаемые меры за все прошлые годы. Тогда ИИ выдаст явно иной алгоритм действий, подкрепленный бюджетным финансированием, чем те программы, которые ранее составлялись самими людьми.

— Можно ли в ИИ закладывать информацию (прогнозы) о воровстве, откатах, распилах и других злоупотреблениях при использовании бюджетных средств для оценки эффективности использования государственных финансов в тех или иных сферах?

И пока у нас нет корректных ответов на эти и другие подспудно возникающие вопросы, ИИ будет использоваться в лучшем случае в качестве более сложного калькулятора для расчетов отдельных позиций в бюджете, по которым у людей-политиков уже созрел консенсус.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о невозможности заменить врача искусственным интеллектом. По его словам, ИИ может упростить работу медиков, но не способен полностью заменить специалиста.
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