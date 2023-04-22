«Лишь в качестве сложного калькулятора»: IT-аналитик Косарев о способности искусственного интеллекта верстать бюджет

— И пока у нас нет корректных ответов на эти и другие подспудно возникающие вопросы, ИИ будет использоваться в лучшем случае в качестве более сложного калькулятора для расчетов отдельных позиций в бюджете, по которым у людей-политиков уже созрел консенсус.