Прокуратура Франции официально объявит главу ЦБ Ливана подозреваемым по делу о мошенничестве

Риаду Саламе вменяют хищение более 330 млн долларов из средств центробанка.
Французская прокуратура предупредила главу Центробанка Ливана Риада Саламе о намерении выдвинуть против него предварительные обвинения в мошенничестве и отмывании денег.
Как сообщает Reuters, слушание запланировано на 16 мая. Ожидается, что банкиру выдвинут новое обвинение в использовании поддельных выписок по счетам и официально объявят его подозреваемым.
Фальшивыми документами, по версии следователей, занимался Марван Хейреддин — исполнительный директор ливанского банка Al Mawarid. Ему также предъявили обвинения в рамках дела против Саламе. Европейские прокуроры допросили Хейреддина еще в январе этого года во время поездки в Ливан. Подозрения вызвали три счета, суммы на которых в период с 1993 по 2019 год выросли с 15 до 150 миллионов долларов.
Издание со ссылкой на судебные документы пишет, что данными счетами владеет брат главы Центробанка — Раджа Саламе. Средства, которые он туда переводил, принадлежали Риаду, доверившему родственнику управление своими личными активами еще до назначения на нынешнюю должность.
Примечательно, что выписки с этих счетов изначально предоставила защита подозреваемого, чтобы объяснить рост его активов. Следствие заподозрило, что бумаги были составлены исключительно для «прикрытия», и начало разбирательство, которое и привело к главе Al Mawarid. В конце прошлого месяца Хейреддину предъявили обвинения в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами и участии в преступном сговоре.
В настоящее время несколько европейских стран ведут дела против Саламе, обвиняя его в незаконных финансовых махинациях. В частности, банкиру вменяют хищение более 330 миллионов долларов из ЦБ Ливана с помощью подставной фирмы своего брата Forry Associates, которой отчислялся процент от различных операций, совершаемых банком. При этом никаких конкретных услуг фирма не предоставляла.
Ранее на фоне продолжающегося следствия Федеральный уголовный суд Швейцарии отказал Саламе в просьбе разблокировать часть средств, замороженных в местных банках. Также подозреваемому запретили полный доступ к материалам следствия. Известно, что всего на счетах ливанского чиновника в Швейцарии хранилось порядка 50 миллионов долларов.