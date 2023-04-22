Прокуратура Франции официально объявит главу ЦБ Ливана подозреваемым по делу о мошенничестве

Фальшивыми документами, по версии следователей, занимался Марван Хейреддин — исполнительный директор ливанского банка Al Mawarid. Ему также предъявили обвинения в рамках дела против Саламе. Европейские прокуроры допросили Хейреддина еще в январе этого года во время поездки в Ливан. Подозрения вызвали три счета, суммы на которых в период с 1993 по 2019 год выросли с 15 до 150 миллионов долларов.