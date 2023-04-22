«Дюна» или «Матрица-4»: СМИ перечислили отличные фантастические фильмы на вечер

Мировой синематограф каждый год снимает много хорошего и не очень фантастического кино. Поэтому иногда просто теряешься при выборе фильма на вечер. Корреспонденты портала «Дни.ру» выбрали несколько лент в стили Sci-Fi, которые, по их мнению, не разочаруют даже самого взыскательного зрителя.
Красивая фантастика «Дюна» от режиссера Дени Вильнева начинает этот перечень. Картина снята в 2021 году, и рассказывает интригующую историю, происходящую на пустынной планете Арракис. В главных ролях – Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек и другие звезды Голливуда.
Попала в выборку качественных фантастических фильмов и очередная часть франшизы про хакера Нео «Матрица-4». В новом эпизоде главные герои возвращаются, чтобы продолжить извечную борьбу с армией агентов Смитов. Главные роли исполнили все те же Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс и Лоренс Фишберн.
Классика сорокалетней давности, смесь ужасов и научной фантастики, триллер «Нечто», выпущенный еще в 1982 году, тоже получил хорошие рекомендации. По сюжету группа ученых в Антарктиде обнаруживает некий объект, который оказывается агрессивным инопланетным организмом. Лента держит в напряжении до самого конца.
Другая относительно свежая Sci-Fi картина «Интерстеллар» считается вообще одним из шедевров режиссера Кристофера Нолана. Фильм выдающийся просто по всем параметрам, впечатляя и визуальными эффектами, и умным сюжетом, и первоклассным актерским составом.