«Дюна» или «Матрица-4»: СМИ перечислили отличные фантастические фильмы на вечер

Мировой синематограф каждый год снимает много хорошего и не очень фантастического кино. Поэтому иногда просто теряешься при выборе фильма на вечер. Корреспонденты портала «Дни.ру» выбрали несколько лент в стили Sci-Fi, которые, по их мнению, не разочаруют даже самого взыскательного зрителя.