Политолог Мамедова рассказала о роли Владимира Путина в становлении России, как сверхдержавы

Путин, как и большинство русских, считает, что Россия выше Европы, которая когда-то была варварской по сравнению с Византией. С одной стороны, путинская Россия хвалится своим наследием, с другой — пытается утвердить свои права на Антарктиду. Рассматривая Крым как землю, где Владимир принял христианство 1035 лет назад, а Днепр как священную реку, где крестились тысячи людей, Путин, конечно же, не мог игнорировать включение византийской культуры в евроатлантический строй и католическую цивилизацию.