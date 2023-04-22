Политолог Мамедова рассказала о роли Владимира Путина в становлении России, как сверхдержавы

В истории России было три великих Владимира — Владимир Святославич, Владимир Мономах, Владимир Путин. Именно Владимир Третий — президент Путин — изменил ход мировой политики, придал ей новый импульс, начал реализовывать претензии на статус сверхдержавы для своей страны, находившейся в упадке и под угрозой распада.
Опытный дзюдоист, умеющий наносить удары и защищаться, профессиональный разведчик и человек, изменивший глобальную политику. Его титулов слишком много, чтобы их перечислять.
От князя Владимира Великого до президента Владимира Путина — как российский лидер возвращает стране статус сверхдержавы. Колонка Назакет Мамедовой
Детство Путина, родившегося в вышедшем из войны и блокады городе Ленинграде, прожитое в очень тяжелых условиях, оказало влияние на всю его жизнь и мировоззрение.
Если бы Собчак победил на выборах 1996 года, нынешний президент остался бы в Петербурге, и история России пошла бы по другому пути. В 1999 году подуставшее ельцинское окружение искало нового кандидата на пост премьер-министра. Когда Дума утвердила кандидатуру Путина, многие подумали, что он, как и предыдущие премьеры, не справится с этой задачей за 3 месяца и уйдет в отставку.
Путин, великий Путин, сменивший два срока президентства на пост премьер-министра, и стал главой государства на третий срок. Без всякой фальсификации. Он абсолютно не нуждался в этом, так как его рейтинг в стране очень высок. Перед выборами центры общественного мнения также получали прогнозы, близкие к результатам тех выборов.
Он, пожалуй, самый критикуемый политик на Западе. А там по поводу российского лидера уже настоящая паранойя: как французские криминалисты в каждом случае ищут «след женщины», так и в мировой политике в каждом случае ищут «след Путина». Но все не так, как кажется.
Например, европейцы обвиняют его в том, что он якобы диктатор, а в России на протяжении всей истории была только одна единственная диктатура — рабоче-крестьянский социализм. Российская Федерация — это страна, где невозможно установить диктаторский режим. Президент России — игрок, который всегда добросовестно следует правилам. Например, он сам неоднократно признавался, что может даже уважать своих врагов, но предателей никогда!
Его подход исходит из его прошлого в разведке. Беспощадность к врагам государства есть результат его профессиональной деятельности и образа мышления, сформированного требованиями данной деятельности. Хоть он и сидит в Кремле, он сделал Россию голосом в мировой политике с мышлением Лубянки. Запад, который когда-то рассматривал возможность использования олигархов против него, внес их в санкционный список, когда понял, что это невозможно.
Владимир Владимирович принял политическую власть от Ельцина, он не пришел к власти при поддержке олигархов, как это принято, например, в той же Америке, где президентов к власти приводят крупные финансовые корпорации. Они же ставят свои интересы на первое место как во внутренней, так и во внешней политике. То же самое во Франции, Германии и других европейских странах.
Олигархи финансируют избирательные кампании политиков, сажают их в кресла глав государств, и это шоу называется «демократические выборы». На деле же, здесь нет элемента демократии. Россия считается духовной наследницей Византии, а политика Путина направлена на повышение роли Третьего Рима — Москвы в мировой политике. Здесь он предпочитает политику своего тезки Владимира, канонизированного Русской православной церковью и обращенного в христианство на русской земле в 988 году.
Путин, как и большинство русских, считает, что Россия выше Европы, которая когда-то была варварской по сравнению с Византией. С одной стороны, путинская Россия хвалится своим наследием, с другой — пытается утвердить свои права на Антарктиду. Рассматривая Крым как землю, где Владимир принял христианство 1035 лет назад, а Днепр как священную реку, где крестились тысячи людей, Путин, конечно же, не мог игнорировать включение византийской культуры в евроатлантический строй и католическую цивилизацию.
По своим политическим и идеологическим взглядам он является политиком, реализующим русскую православную идеологию и основывающим на ней свою геополитическую стратегию. Это строй русско-славяно-православного общества, который формировался тысячелетие.
Такого лидера от Владимира Великого до Владимира Путина русский народ полюбил и принял. Сегодняшний Владимир Путин старается, чтоб Россия заняла свое достойное место на современной международной арене и была принята как сверхдержава. Как князь Владимир в свое время старался, чтоб тогдашний мир принял и уважал Древнюю Русь.