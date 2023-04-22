Журналист Михаил Шахназаров назвал скотством слова Лаймы Вайкуле о сносе памятников советским солдатам

Радиоведущий и блогер Михаил Шахназаров подверг резкой критике слова певицы Лаймы Вайкуле о сносе памятников советским солдатам. Своим мнением он поделился в личном Telegram-канале.
Ранее исполнительница хита «Вернисаж» усомнилась в художественной ценности памятников солдатам, павшим во время Великой Отечественной войны. Шахназаров, в свою очередь, задался вопросом, способна ли покинувшая Россию певица упасть еще ниже.
«Или все границы скотства пройдены и пробиты?» — спросил журналист.
Ранее сообщалось, что общественное движение «Зов народа» направило обращение главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой запретить Вайкуле въезд в Россию. Также активисты настояли на необходимости проверить певицу по статье о реабилитации нацизма.