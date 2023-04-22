Бывший боец UFC Нейт Диаз устроил драку на боксерском турнире в Нью-Орлеане

Бывший боец UFC Нейт Диаз устроил драку на турнире в Нью-Орлеане. Он был приглашен туда как почетный гость.
Во время боксерского турнира спортсмен, который был приглашен в качестве почетного гостя, устроил драку. Он бросил бутылку в бойца Чейса де Мура. Массовую потасовку удалось предотвратить охране.
В августе 2023 года у Диаза пройдет первый бой после ухода из UFC. Он встретится с американским блогером Джейком Полом.
Ранее российский боец Азамат Мурзаканов одержал победу над американцем Дастином Джейкоби на турнире UFC. Спортсмен из РФ выиграл противника единогласным решением судей. На счету Мурзаканова 13 побед из 13 поединков.