Историк Сергей Емельянов: украинская государственность родилась при непосредственном участии Владимира Ленина

Поставив во главе угла цель, он готов был идти к ней любой ценой. На этом пути были приемлемы все способы: обман, террор, обещания, которые никто не собирался выполнять, и даже предательство. Правда, определение «предательство» в случае с Лениным будет не совсем приемлемо. Как он мог предать свою страну, если она для него ничего не стоила: ни во времена Империи, ни в годы собственного правления?