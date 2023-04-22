Историк Сергей Емельянов: украинская государственность родилась при непосредственном участии Владимира Ленина

Вокруг имен людей, которые оставили глубокий след в истории, всегда рождается много легенд и мифов. Очень часто легенды начинают плодиться уже при жизни таких личностей. Владимир Ульянов (Ленин) здесь не стал исключением. Последние сто лет его или боготворят и идеализируют, или наоборот, демонизируют.
Сегодня, в день рождения вождя мирового пролетариата, корреспондент ФАН обратился к ведущему научному сотруднику Института Русского Наследия им. святителя Иоанна Шанхайского Сергею Емельянову, чтобы попробовать объективно разобраться в том, какую роль сыграл Ленин в российской истории.
Ильич — русофоб?
— Сергей Николаевич, прежде чем говорить о делах Владимира Ульянова, хотелось бы понять, что это был за человек. Что вы можете сказать о его личности и о том, сколько мифов вокруг нее было построено?
— Рядовому обывателю, безусловно, трудно понять, кем на самом деле был Ленин. Принять на веру тот или иной миф, намного проще! Ведь миф — это важная составляющая жизни любого человека, в независимости от его образования, идеологии или религиозных взглядов. Миф может называться по-разному, но он всегда выполняет одну и ту же функцию: восполняет пробелы в знаниях и восприятии окружающего мира.
На мой взгляд, личность Ленина, несмотря на глубокую мифологизацию, не является в реальности какой-то противоречивой или трудно понимаемой. С первых своих политических акций и до конца жизни Владимир Ульянов практически не менялся, разве что рос его политический опыт.
Поставив во главе угла цель, он готов был идти к ней любой ценой. На этом пути были приемлемы все способы: обман, террор, обещания, которые никто не собирался выполнять, и даже предательство. Правда, определение «предательство» в случае с Лениным будет не совсем приемлемо. Как он мог предать свою страну, если она для него ничего не стоила: ни во времена Империи, ни в годы собственного правления?
Да, я не оговорился: про превращение войны империалистической в войну гражданскую и о воспитательной роли «Красного террора», наверное, слышали многие, но стоит вспомнить и его знаменитое выражение, высказанное при обсуждении в узком партийном кругу условий унизительного Брестского мира:
«Россия — это вязанка дров, которая должна разжечь пожар мировой революции»!
Можно вспомнить и получение денег Лениным от немецкого правительства в 1917 году. Стал ли он после этого немецким агентом? Нет, конечно, у него с немцами просто совпали интересы: судьба воюющей страны его интересовала только в контексте собственных планов.
Интернациональная составляющая марксисткой идеологии сделала из Ленина русофоба: дошло до того, что он разделил некогда единый русский народ был на три разных. Последнее нужно было для борьбы с искоренением чуждого для коммунистов исторического наследия.
Власть любой ценой
— Давайте перейдем к главному: Ленин в 1917 году. Как ему удалось превратить маленькую партию большевиков в крупнейшую политическую силу в стране?
— Катастрофой, вызванной февралем 1917 года, Владимир Ленин смог воспользоваться по полной. Популизм, любые радикальные обещания, про которые можно было сразу забыть, игра на настроениях народных масс, жаждущих перемен, быстро позволили ленинской партии к октябрю 1917 года стать одной из ведущих политических сил с собственной боевой группировкой в столицах.
— Был ли вариант, что после провала наступления генерала Корнилова на Петроград в августе 1917 года большевистский переворот в октябре не удался бы?
— Вы спрашиваете, могли ли события развиваться по-иному? Конечно, могли. Мы всегда, каждое мгновение, стоим перед выбором, в точки бифуркации, но мы никогда не можем знать, как бы оно было по-другому. Это уже тема для читателей жанра романов антиутопий, но не для историков. Бесспорно только одно: либеральная фронда 1916 года, события февраля и июля 1917 года, так называемый «Корниловский мятеж» позволили партии большевиков сначала усилить свои позиции, а затем и захватить власть.
Главное отличие «красных» от «белых»
— Теперь давайте поговорим об успехе большевиков в Гражданскую войну. Почему Ленину удалось победить Белое движение?
— В период Гражданской войны большевики использовали красивые лозунги, которым хотелось верить рабочим и крестьянам, красный террор, который стал частью государственной политики, и, разумеется, лживые обещания. Приведу лишь несколько наглядных примеров. В совокупности, силовые структуры Советской России (РККА, продармия, ВЧК и так далее) к концу Гражданской войны составляли не менее пяти миллионов штыков — при этом на фронте никогда не использовалось более одного миллиона! Для поддержания порядка на подконтрольной территории использовалось в разы больше сил.
В ходе удачного наступления поляков в 1919 году большевики, будучи интернационалистами, вовсю начинают использовать патриотические лозунги для привлечения в Красную армию бывших царских офицеров и для поддержания духа рядовых бойцов. В своем кругу они открыто говорили, что патриотизм в данной ситуации лишь временная тактическая мера. Так вероломно «белые» никогда не поступали.
Ленин — правитель
— Давайте поговорим о Ленине как о правителе новой России. Как народ воспринял его власть?
— Отношение населения к воцарению большевиков было неоднозначным. В целом, политика «кнута и пряника», то есть, жестокое подавление классовых и идеологических противников вкупе с обещаниями скорого процветания дала свои результаты. РКП (б) смогла удержать и укрепить свою власть
Относительно перехода к НЭПу. Это был временный тактический шаг, в том числе, необходимый Владимиру Ульянову и его окружению, чтобы удержаться на вершине. Не будем забывать, что Ленин с соратниками ожидали, что в ближайшее время произойдет мировая революции. Будущее планеты виделось им в рамках эдакого «мирового СССР».
Философский пароход
Хочется упомянуть отдельно «философский пароход». Когда я учился на истфаке, меня, помню, поразило высказывание моего преподавателя по поводу высылки известных на весь мир ученых из страны. Шел 1993 год, в обществе были очень сильны антисоветские настроения. Высылку ученых из страны в 1922 году публицисты того времени описывали как ужасное деяние большевиков, отрицательно повлиявшее на развитие научной мысли в стране. А наш преподаватель, всю жизнь читавшая курс истории КПСС, оставшаяся коммунисткой и после развала СССР, говорила: «И слава Богу, что их выслали! Благодаря этому, они живы остались!».
Гуманизм, конечно, Лениным тогда не двигал, но в перспективе эта высылка сохранила для нас многих ученых, продолжавших развивать научную и философскую мысль за рубежом, которые оставались до конца своих дней русскими учеными и мыслителями. Вот такой парадокс.
Советское божество
— Напоследок хочется поговорить о наследии Ленина и его посмертном культе личности. Удалось ли ему стать эдаким «советским божеством», как его часто изображают?
— Главное наследие Владимира Ульянова — это, конечно, Советский Союз, развал которого в будущем был предопределен еще в момент его создания. По-другому не могло быть. Научный марксизм оказался не таким уж и научным. Пролетариат не стал численно преобладающим в мире (по Марксу, только после этого возможна мировая революция), только в двух странах он, ненадолго, превысил отметку в 50%. Это были США 70-х годов и СССР в конце своего существования. Россия 1917 года вообще не вписывалась в эту парадигму.
Что еще оставил нам Ленин? Произвольно проводимые границы внутри СССР, унижение и раздробление государственно образующей нации, провал плановой экономики, и многое другое, о чем сейчас без сожаления и не вспомнить.
Советского Союза больше нет, но еще одна составляющая наследия Ильича по-прежнему живет. Уже при жизни большинство большевистских лидеров начинали обожествлять. И Ленин, конечно, был первым среди прочих. До сих пор в центре столицы стоит и принимает посетителей мавзолей с останками вождя — чем не мощи святого! Количество памятников Ленину по России трудно даже посчитать. Топонимика. Назовите хоть один город, где не было бы значимых объектов, не названных именем Ленина — улицы, проспекты, станции метро!
Даже в государственных новообразованиях на территории бывшего СССР, которые объявляют войну советскому наследию, дети действуют точь-в-точь так, как поступали их родители. Буквально вчера Владимир Зеленский подписал указ о ликвидации в названиях географических объектов «колониального наследия». О чем он вообще? Современная украинская государственность родилась благодаря национальной политике большевиков и при непосредственном участии Владимира Ленина! Причем, Зеленский здесь не одинок, подобные процессы мы видим в прибалтийских государствах и даже в формально дружественных, таких как Казахстан.
Ранее ФАН писал про образ Владимира Ленина в мировой культуре.