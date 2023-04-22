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Власти Донецка показали состояние городской школы после обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Власти Донецка показали состояние городской школы после обстрела со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины обстреляли школу №91 в Кировском районе Донецка. Глава города Алексей Кулемзин показал последствия удара.

Мэр Донецка разместил снимки учебного заведения в личном Telegram-канале. На них видно, что в результате атаки во многих окнах выбиты стекла, местами частично, а где-то и полностью. Обстановка внутри тоже изменилась. Часть фасада попала внутрь, из-за чего деформированы стулья, столы и шкафы. На одной из фотографии видно, что в крыше образовалась пробоина.

Ранее сообщалось, что Донецк попал под утренний обстрел 22 апреля. По городу выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.
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