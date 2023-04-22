Власти Донецка показали состояние городской школы после обстрела со стороны ВСУ

Мэр Донецка разместил снимки учебного заведения в личном Telegram-канале. На них видно, что в результате атаки во многих окнах выбиты стекла, местами частично, а где-то и полностью. Обстановка внутри тоже изменилась. Часть фасада попала внутрь, из-за чего деформированы стулья, столы и шкафы. На одной из фотографии видно, что в крыше образовалась пробоина.