Погибшим в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии оказался судья Верховного суда республики

Верховный судья Республики Башкортостан Андрей Власов погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса. Информацию об этом подтвердила объединенная пресс-служба судов региона.
Инцидент произошел 22 августа на автодороге Дюртюли — Нефтекамск. Столкнулись Mazda CX-9 и микроавтобус Peugeot Boxer. Водитель внедорожника скончался от полученных травм на месте, еще 13 человек пострадали. В пресс-службе подтвердили, что погибшим является судья Верховного суда Башкортостана.
«Факт гибели судьи Андрея Власова подтверждаем, это действительно так», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку на месте смертельного ДТП в Башкирии. Сотрудники ведомства осматривают территорию, опрашивают очевидцев и пострадавших для восстановления полной картины произошедшего.