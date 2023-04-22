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Погибшим в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии оказался судья Верховного суда республики

Происшествия
Погибшим в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии оказался судья Верховного суда республики

Верховный судья Республики Башкортостан Андрей Власов погиб в результате ДТП с участием микроавтобуса. Информацию об этом подтвердила объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел 22 августа на автодороге Дюртюли — Нефтекамск. Столкнулись Mazda CX-9 и микроавтобус Peugeot Boxer. Водитель внедорожника скончался от полученных травм на месте, еще 13 человек пострадали. В пресс-службе подтвердили, что погибшим является судья Верховного суда Башкортостана.

«Факт гибели судьи Андрея Власова подтверждаем, это действительно так», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет начал доследственную проверку на месте смертельного ДТП в Башкирии. Сотрудники ведомства осматривают территорию, опрашивают очевидцев и пострадавших для восстановления полной картины произошедшего.
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