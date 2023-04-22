Погибшим в ДТП с участием микроавтобуса в Башкирии оказался судья Верховного суда республики

Инцидент произошел 22 августа на автодороге Дюртюли — Нефтекамск. Столкнулись Mazda CX-9 и микроавтобус Peugeot Boxer. Водитель внедорожника скончался от полученных травм на месте, еще 13 человек пострадали. В пресс-службе подтвердили, что погибшим является судья Верховного суда Башкортостана.