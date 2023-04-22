Тела трех человек обнаружили во время тушения пожара в частном доме в Ивановской области

Известно, что сообщение о пожаре поступило в 11:44 по московскому времени. В течение двух часов его потушили на площади 60 квадратных метров. По факту гибели троих человек было возбуждено дело по части третьей статьи 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Сотрудниками следственного отдела по городу Шуя проведен осмотр места происшествия. На данный момент устанавливаются причины возгорания.