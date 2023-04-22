Вынуждены заваливать «мясом»: политолог Саблин рассказал о возможном снижении военной помощи Украине

Запад может сократить поток поставляемой Украине военной помощи из-за отсутствия серьезных успехов на фронте. Об этом ФАН рассказал военный эксперт и политолог Сергей Саблин.
По словам эксперта, сегодня ВСУ нуждается в новых поставках систем ПВО, так как переданные им ранее комплексы Patriot не закрывает все нужды украинской армии, а для ведения огня из советских систем у них не хватает ракет.
«Киев привык просить всего и побольше, однако западные партнеры устали. Кроме того, объемы передаваемой помощи не соответствует успехам киевской армии на фронте. Поэтому возникает вопрос: целесообразна ли такая помощь? Хотя, думаю, что какая-то часть запросов будет удовлетворена только для того, чтобы Киев и дальше мог изматывать российские войска в позиционной борьбе», — сказал Саблин.
Также политолог добавил, что если вооруженные силы Украины будут получать от Запада вооружение в полном объеме, то Киев рано или поздно решится на контрнаступление.
«Наиболее вероятным направлением для контрнаступления, конечно же, является Запорожская область, в силу своего рельефа. Там сплошные степи, и наступать, даже при наличии глубокого эшелонированной оборонной линии, проще, чем форсировать Днепр, что влечёт за собой увеличение потерь минимум в три раза. Поэтому наиболее вероятно – это наступление в направлении Токмака, Полог, с выходом на Бердянск, Мелитополь, с разрезанием новых территорий на две половины, и полное блокирование транспортной артерии на Крым. И учитывая все последние изменения, они будут вынуждены заваливать "мясом"», — заключил Саблин.
Напомним, ранее российские штурмовики Су-25 выпустили ракеты по военным объектам противника в зоне спецоперации.