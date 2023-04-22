Центральноафриканский школьник разработал электромобиль-вездеход

Кроме того, власти Центральноафриканской Республики утвердил программу по модернизации здравоохранения в стране. Одним из нововведений станет возможность получения квалифицированной помощи врача на дому, а также устранение проблемы мошенничества при оказании бесплатных медицинских услуг.