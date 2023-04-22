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Центральноафриканский школьник разработал электромобиль-вездеход

Весь мир
Центральноафриканский школьник разработал электромобиль-вездеход

Банги, 22 апреля. Школьник из ЦАР по имени Стив Домиа сконструировал прототип вездеходного электромобиля, который имеет 42 колеса и работает от трех батареек.

Концепт транспортного средства привлек внимание множества жителей столицы республики. Разработка юного дарования — первый шаг к его будущему в качестве инженера.

Молодой гений регулярно разрабатывает новые проекты и повышает навык конструирования. В будущем он планирует устроиться на работу в ведущие автомобильные компании по типу Renault, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, либо основать собственную.

Ранее мэрия Банги запустила инициативу по ночной уборке улиц столицы. Ее разработал лично глава государства Фостен-Арканж Туадера для борьбы с антисанитарией и угрозами для здоровья граждан.

Кроме того, власти Центральноафриканской Республики утвердил программу по модернизации здравоохранения в стране. Одним из нововведений станет возможность получения квалифицированной помощи врача на дому, а также устранение проблемы мошенничества при оказании бесплатных медицинских услуг.
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