Центральноафриканский школьник разработал электромобиль-вездеход

Банги, 22 апреля. Школьник из ЦАР по имени Стив Домиа сконструировал прототип вездеходного электромобиля, который имеет 42 колеса и работает от трех батареек.
Концепт транспортного средства привлек внимание множества жителей столицы республики. Разработка юного дарования — первый шаг к его будущему в качестве инженера.
Молодой гений регулярно разрабатывает новые проекты и повышает навык конструирования. В будущем он планирует устроиться на работу в ведущие автомобильные компании по типу Renault, BMW, Toyota, Mercedes-Benz, либо основать собственную.
Ранее мэрия Банги запустила инициативу по ночной уборке улиц столицы. Ее разработал лично глава государства Фостен-Арканж Туадера для борьбы с антисанитарией и угрозами для здоровья граждан.
Кроме того, власти Центральноафриканской Республики утвердил программу по модернизации здравоохранения в стране. Одним из нововведений станет возможность получения квалифицированной помощи врача на дому, а также устранение проблемы мошенничества при оказании бесплатных медицинских услуг.