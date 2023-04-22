Командующий СБР Дагло и генсек ООН Гутерреш обсудили обстановку в Судане

Командующий Сил быстрого реагирования (СБР) Судана Мухаммад Хамдан Дагло сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Стороны обсудили текущую обстановку в республике на фоне объявленного перемирия между СБР и суданскими вооруженными силами, сообщает RT Arabic.
Главными темами диалога стали открытие коридоров для эвакуации населения и важность соблюдения режима прекращения огня. Дагло и Гутерреш также подчеркнули необходимость обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, в особенности сотрудников ООН, а также международных и региональных организаций.
«Сегодня (в субботу. — Прим ФАН) мне позвонил по телефону генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. В ходе разговора мы обсудили все проблемы, связанные с нынешним кризисом, на фоне гуманитарного перемирия, важность открытия безопасных коридоров для граждан и жителей и облегчение их передвижения для получения всей возможной помощи», — написал командующий СБР в Twitter.
Ранее профсоюз врачей Судана призвал мировое сообщество надавить на противоборствующие стороны с целью открытия гуманитарных коридоров для вывоза раненых и тел погибших.