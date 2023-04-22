Командующий СБР Дагло и генсек ООН Гутерреш обсудили обстановку в Судане

Главными темами диалога стали открытие коридоров для эвакуации населения и важность соблюдения режима прекращения огня. Дагло и Гутерреш также подчеркнули необходимость обеспечения защиты гуманитарных и медицинских работников, в особенности сотрудников ООН, а также международных и региональных организаций.