Подмосковные «Химки» вырвали волевую победу у столичного ФК «Торпедо» со счетом 4:2

Подмосковный футбольный клуб «Химки» вырвал волевую победу у столичного «Торпедо» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает РИА Новости.
Игроки «Химок» принимали москвичей на родном стадионе. Игра состоялась в субботу, 22 апреля, и завершилась со четом 4:2 в пользу команды из Московской области.
У хозяев по голу забили российские полузащитники Бутта Магомедов, Резиуан Мирзоев и Владимир Хубулов, а также сербский хавбек Неманья Главчич. За «Торпедо» мячи забили бразильский форвард Андре, который в конце первого тайма реализовал пенальти, и россиянин Илья Стефанович, который у москвичей тоже играет в нападении.
«Химки» прервали семиматчевую безвыигрышную серию – две ничьи и пять поражений в чемпионате РФ по футболу, одержав первую победу под началом главного тренера Андрея Талалаева, возглавившего команду в апреле.
Химчане с 17 очками идут предпоследними, занимая 15-е место в турнирной таблице. «Торпедо», набрав всего 13 очков, замыкают таблицу. В очередном туре РПЛ москвичи 30 апреля в выездном матче встретятся с «Сочи», а подмосковный клуб сыграет против столичного «Локомотива» на «РЖД Арене» в Москве.
Ранее в прессе напечатали, что ФК «Химки» разорвал договор с наставником команды Спартаком Гогниевым.