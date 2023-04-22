Подмосковные «Химки» вырвали волевую победу у столичного ФК «Торпедо» со счетом 4:2

У хозяев по голу забили российские полузащитники Бутта Магомедов, Резиуан Мирзоев и Владимир Хубулов, а также сербский хавбек Неманья Главчич. За «Торпедо» мячи забили бразильский форвард Андре, который в конце первого тайма реализовал пенальти, и россиянин Илья Стефанович, который у москвичей тоже играет в нападении.