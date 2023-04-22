В Санкт-Петербурге отрылась выставка «Город собак»

Десятки заводчиков вместе со своими четырехлапыми питомцами собрались на территории «Экспофорума» на выставке «Город собак». Владельцы питомцев презентовали редкие виды пород, среди которых: тайский риджбек, чехословацкая волчья, а также американская миниатюрная овчарка.
Каждый посетитель смог подробно узнать о характерах разных пород собак и особенности их содержания. Кроме того, на мероприятии были показаны конкурсы и мастер-классы с участием животных.
Хедлайнерами «Города собак» в этом году стали американские булли, басенджи и таксы. Кроме того, в рамках мероприятия прошел традиционный фестиваль приютов «Путь домой», где волонтеры рассказали о бережном отношении к животным и о том, почему собакам важно жить дома с хозяином. Выставка «Город собак» продлится до 23 апреля.