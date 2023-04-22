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Подполковник Павел Варлаков назвал преимуществами РСЗО «Торнадо-С» большую дальность действия и огневой урон

Армия
Подполковник Павел Варлаков назвал преимуществами РСЗО «Торнадо-С» большую дальность действия и огневой урон

Сильными сторонами реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» являются большая дальность действия и огневой урон. Об этом сообщил подполковник Павел Варлаков.

Военнослужащий является командиром дивизиона РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа, передает Минобороны РФ. Он отметил ряд достоинств установки.

«Данная реактивная система является самой мощной по своим характеристикам, обладающая самой большой дальностью, самой большой боевой частью», — перечислил Варлаков.

Он добавил, что РСЗО может поражать не только открытую пехоту или небронированную технику, а также командные пункты — все объекты в зоне досягаемости. Подполковник заключил, что дивизион постоянно работает по реальным целям.

Ранее в Asia Times отметили преимущество российских бомб «Гром-2» и УПАБ-1500Б над западными и украинскими аналогами. Их эффективность аргументировали тем, что зенитные комплексы ВСУ не сбили еще ни один снаряд.
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