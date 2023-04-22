СК возбудил уголовное дело после ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в Новгородской области

Водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в салоне которого находились 14 пассажиров, на трассе в Старорусском районе не справился с управлением во время объезда другого автомобиля и съехал на обочину, в результате чего машина перевернулась.
Следственное управление СКР по Новгородской области сообщает, что в дорожной аварии пострадали семь человек, в том числе один несовершеннолетний. Сейчас они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Известно, что по факту произошедшего возбуждено дело по части первой статьи 238 Уголовного кодекса РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Следователи уже установили, что транспорт является собственностью индивидуального предпринимателя, который осуществлял перевозки на микроавтобусе без технического осмотра.
Кроме этого, сотрудники следственных органов провели осмотр места ДТП, допросили свидетелей и пассажиров автобуса, а также изъяли техническую документацию. В дальнейшем будут проводиться судебно-медицинские экспертизы.
Ранее в Дюртюлинском районе Республики Башкортостан произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Mazda CX-9 и автобуса Peugeot Boxer, в котором были 14 пассажиров. Водитель иномарки скончался на месте, количество пострадавших выросло до 13.