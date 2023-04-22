Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о требовании Зеленского удерживать Бахмут до 9 Мая

По словам предпринимателя, среди украинских бойцов в Часовом Яре и Константиновке начались бунты. Многие просто встают и уходят, объяснил основатель ЧВК «Вагнер» и призвал Зеленского и Сырского дать им возможность пожить еще и не убивать тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками.