Евгений Пригожин прокомментировал сообщения о требовании Зеленского удерживать Бахмут до 9 Мая

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и командующему сухопутными войсками ВСУ Александру Сырскому на фоне сообщений о требованиях главы киевского режима удерживать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 Мая.
По словам предпринимателя, среди украинских бойцов в Часовом Яре и Константиновке начались бунты. Многие просто встают и уходят, объяснил основатель ЧВК «Вагнер» и призвал Зеленского и Сырского дать им возможность пожить еще и не убивать тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками.
«Уважаемые Владимир Александрович и Александр Станиславович. Подарков на 9 Мая Бахмутом мы никому делать не собираемся, не суеверные», — приводит пресс-служба Пригожина его комментарий.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» согласился лично явиться в Киев. Это случилось после того, как Владимир Зеленский посетил прифронтовую Авдеевку, что к северу от Донецка.