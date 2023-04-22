Терапевт Юлия Коваленко рассказала о способах проверки свежести продуктов в домашних условиях

Свежесть и качество некоторых продуктов в холодильнике можно проверить с помощью воды. Об этом рассказала врач-терапевт Юлия Коваленко.
Как сообщает эксперт, можно проверить свежесть яиц, погрузив их в воду — свежие упадут на дно. Тем же способом можно протестировать на качество сметану. Так, настоящий продукт полностью растворится в воде при размешивании, а фальсификат образует комочки.
С помощью воды можно проверить и состав молотого кофе, в который часто добавляют цикорий и жженый сахар. Для этого необходимо налить стакан холодной жидкости и высыпать сверху порошок.
«В осадок выпадут все примеси или растворятся в воде, окрасив ее», – объяснила Коваленко «Газете.Ru».
Тестировать водой можно сухофрукты, орехи и цукаты. Если после вымачивания на поверхности жидкости появляется пленка, значит продукты были обработаны.
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