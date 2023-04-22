Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Бразилии Лула да Силва отказался посещать РФ и Украину до создания условий для деэскалации

Политика
Президент Бразилии Лула да Силва отказался посещать РФ и Украину до создания условий для деэскалации

Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва не посетит ни Россию, ни Украину до создания условий для деэскалации конфликта между странами. Об этом глава государства сообщил на пресс-конференции в Португалии.

Президент подчеркнул, что выход необходимо искать не на поле боя, а за столом переговоров. По его мнению, для разрешения украинского конфликта нужно сложить оружие и обсудить мирные стратегии.

«Бразилия хочет найти способ установить мир», — сказал Луис Инасиу Лула да Силва.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле до сих пор не получили от Парижа проект мирного плана по украинскому конфликту. О французской мирной стратегии до сих пор нет никакой информации.
Луис Инасиу Лула да Силва бразилия президент россия Украина украинский конфликт переговоры
Военкоры ФАН