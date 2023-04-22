Дэвид Немировски стал новым главным тренером хоккейной команды «Сибирь»

Нынешний тренер «Сибири» Дэвид Немировски играл в КХЛ за «Ак Барс», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Барыс» и «Динамо». С 2018 по 2022 год — возглавлял «Торпедо», трижды вывел команду в плей-офф. Немировски — канадец, но имеет гражданство России и большой опыт работы в КХЛ.