Дэвид Немировски стал новым главным тренером хоккейной команды «Сибирь»

Новосибирский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сибирь» официально объявил о приеме на должность главного тренера Дэвида Немировски. Об этом сообщает руководство ХК на официальном сайте.
Нынешний тренер «Сибири» Дэвид Немировски играл в КХЛ за «Ак Барс», «Локомотив», СКА, ЦСКА, «Барыс» и «Динамо». С 2018 по 2022 год — возглавлял «Торпедо», трижды вывел команду в плей-офф. Немировски — канадец, но имеет гражданство России и большой опыт работы в КХЛ.
Игроки Континентальной хоккейной лиги Словакии отказались от участия в играх национальной команды до конца этого сезона. Об этом заявил ассистент главного тренера сборной Петер Фрюгауф.